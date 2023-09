OL ‍: Après Potter, un nouvel entraîneur refuse l'offre de Textor

Après Graham Potter, un deuxième entraîneur a refusé la possibilité de succéder à Laurent Blanc sur le banc de l'Olympique Lyonnais. La liste de John Textor commence à se réduire sérieusement.

Tandis que les supporters de l’Olympique Lyonnais, du moins ceux qui fréquentent X (anciennement Twitter), sont déjà convaincus qu’Oliver Glasner est l’entraîneur qu’il faut au club rhodanien pour succéder à Laurent Blanc, John Textor a lui d’autres dossiers sur son bureau. Mais ce samedi, et 48 heures après le refus de Graham Potter, Fabrizio Romano confirme que Julen Lopetegui ne sera pas non plus l’entraîneur de l’OL quand le championnat de Ligue 1 reprendra après la trêve internationale. Désormais sans club depuis son départ de Wolverhampton, l'entraîneur espagnol de 59 ans n'a pas l'intention de venir comme entraîneur de l'Olympique Lyonnais, ou un autre club du Championnat de France.

Julen Lopetegui wants to wait for new opportunity in Premier League despite Villarreal (Pacheta will be the new head coach) and OL links. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸



Lopetegui, currently not keen on Liga or Ligue1 opportunity as he wants to stay in Premier League after Wolves experience. pic.twitter.com/aJPr3Sh8le