OL : Bruno Guimaraes et ses pénaltys bizarres, c'est du 100 %

Dans : OL.

Samedi après-midi, Bruno Guimaraes a inscrit son premier doublé sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais.

En l’absence du capitaine Memphis Depay, le milieu de terrain brésilien a pris la responsabilité de frapper le penalty obtenu par l’OL à la 70e minute de jeu. Malgré une première tentative plutôt pathétique, Bruno Guimaraes a saisi la seconde chance donnée par l'arbitre, pour au final, planter un doublé. Après le large succès de Lyon contre les Merlus (4-1), l’ancien stratège de l’Athletico Paranaense a par ailleurs fait une révélation étonnante en expliquant qu’il n’avait jamais raté de penalty au cours de sa carrière, celui donnée à retirer aurait donc pu être le premier. Une information importante à l’heure où Memphis Depay va quitter l’OL et ainsi laisser la responsabilité des penaltys à un autre joueur. Tout dépendra du mercato et des éventuelles arrivées mais Bruno Guimaraes sera assurément un candidat crédible pour occuper ce rôle l’an prochain, même si sa manière de tirer, avec une course d'élan à zigzag et changements de rythme, ne rassure pas tout le monde.

« C'est mon premier doublé avec Lyon. Je suis heureux de cela. Nous avons fait notre travail pour mettre la pression sur Monaco et les autres. Notre objectif reste d'aller en Ligue des champions. Actuellement, nous sommes 3es mais je ne préfère pas regarder Monaco dimanche (l'ASM se déplace à Reims)! En première période, nous avons souffert de la chaleur à laquelle nous ne sommes pas habitués mais nous avons livré une belle seconde période. Sur le penalty, la première tentative, le gardien avait beaucoup bougé, beaucoup moins sur la seconde et j'ai pu marquer. Je n'ai jamais raté un penalty même dans les équipes de jeunes. Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai été blessé à un genou mais j'ai repris la masse musculaire que j'avais perdue. Je prenais des médicaments pour jouer. J'ai retrouvé la force dont j'ai besoin » a indiqué Bruno Guimaraes, auteur d’une bonne entrée à Monaco et qui a confirmé son retour en forme face aux Merlus de Lorient samedi au Groupama Stadium.