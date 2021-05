Déchaîné, l’OL envoie un message fort à Monaco

Dans : Ligue 1.

36e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

L'Olympique Lyonnais bat le FC Lorient 4-1

Buts pour l'OL : Aouar (53e), Paqueta (65e), Guimarães (71e sp, 77e)

But pour Lorient : Monconduit (83e)

L’AS Monaco est prévenue, l’Olympique Lyonnais sera difficile à battre dans la course à la troisième place de Ligue 1 ! Lorient peut en témoigner après sa lourde défaite (4-1) au Groupama Stadium ce samedi. On était pourtant loin d’assister à un match à sens unique en première période. Les Gones, privés de nombreux joueurs, manquaient de justesse dans les derniers mètres. Difficile de ne pas penser à l’absence de Depay en voyant Toko Ekambi et Kadewere manquer leurs occasions.

Cette maladresse aurait pu coûter cher sur les quelques contres de Lorient, dont l’attaquant Wissa ratait son duel face à Lopes ! Ça commençait à sentir le match piège pour l’OL, du moins jusqu’au retour des vestiaires. Attendu au tournant par Rudi Garcia, Aouar (1-0, 53e) ouvrait le score d’un bel enchaînement dans la surface. De quoi assommer des Merlus incapables de stopper les vagues lyonnaises malgré les arrêts de Nardi.

Guimarães double buteur

C’est donc en toute logique que Paqueta (2-0, 65e), de la tête, mettait déjà Lyon à l’abri. Avant le penalty obtenu et conclu par Guimarães (3-0, 71e) après une première tentative arrêtée par le gardien lorientais, qui avait quitté sa ligne trop tôt. Tout réussissait à l’OL dans ce deuxième acte, à l’image du joli une-deux entre Slimani et Guimarães (4-0, 77e), double buteur lors de cette démonstration à peine ternie par le bijou de Monconduit (4-1, 83e). Même diminué, Lyon met une sacrée pression à Monaco, en déplacement à Reims dimanche pour récupérer sa troisième place.