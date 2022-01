OL : Bruno Guimaraes à Arsenal, la menace est toujours là !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, le nom de Bruno Guimaraes a été associé à certains clubs de Premier League et notamment à Arsenal.

En effet, Mikel Arteta cherche à obtenir le renfort d’un milieu de terrain lors de ce mercato hivernal. Il y a quelques jours, le nom de Bruno Guimaraes a été avancé par la presse anglaise. Lundi soir, The Sun expliquait néanmoins que la priorité d’Arsenal à ce poste se nommait Arthur, en manque de temps de jeu avec la Juventus Turin. La nouvelle était rassurante pour Lyon, où Bruno Guimaraes est un véritable taulier pour Peter Bosz depuis le début de la saison. Mais selon les informations du compte @Arsenal_FRA, la piste Bruno Guimaraes est toujours active pour Arsenal. Effectivement, le profil du milieu défensif de l’Olympique Lyonnais plait beaucoup à Mikel Arteta et à l’ensemble du staff technique des Gunners.

Arsenal ne lâche pas Bruno Guimaraes

Bruno Guimarães Vs PSGpic.twitter.com/ErMEm7i9vT — BNS Comps (@BnsComps) January 10, 2022

Selon le compte, relativement bien informé et très suivi, la piste Bruno Guimaraes est toujours active « mais compliquée » pour Arsenal. Autant dire que du côté des supporters de l’Olympique Lyonnais, on risque de trembler jusqu’au bout du mercato hivernal, d’autant qu’avec les clubs anglais, tout est possible jusqu’à la dernière minute avec une offre venue de nulle part. Un départ de Bruno Guimaraes est d’autant plus à crainte pour l’OL qu’avec le départ de Juninho, le milieu défensif de Lyon ne semble plus certain de rien. Dans une interview accordée en ce début de semaine à Globo Esporte, Bruno Guimaraes s’est montré très évasif sur son avenir. « Là, il y a du changement à la direction. On avait parlé rapidement de prolongation quand Juninho était au club. Le moment venu, on en parlera. C’est normal d’être sollicité, je laisse mes agents gérer ça » a expliqué le milieu de terrain de Lyon, qui ne sera sans doute pas insensible à l’intérêt d’un coach comme Mikel Arteta.