OL : Bruno Cheyrou va rester à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor a prévu une restructuration totale à l’OL, notamment en ce qui concerne le processus dans le recrutement des joueurs.

Avec le rachat du club par John Textor il y a quelques semaines, l’Olympique Lyonnais fait désormais partie de la galaxie Eagle en compagnie de Molenbeek, de Botafogo et en partie de Crystal Palace. L’objectif du nouveau propriétaire des Gones est de lancer une structure globale qui va permettre à ses quatre clubs de s’entraider, notamment en ce qui concerne le recrutement des nouveaux joueurs. Pour faire simple, l’idée est purement et simplement d’imiter Manchester City et son désormais célèbre « City Group ».

John Textor promet une restructuration totale à l'OL

La chance de l’OL, c’est que le club rhodanien est le club phare de la galaxie Eagle selon les mots de John Textor. Avec cette restructuration à venir, les supporters attendent des changements radicaux et notamment les départs de deux dirigeants peu appréciés par le public à Lyon, à savoir Vincent Ponsot et Burno Cheyrou. Mais pour Edward Jay, qui s’est exprimé à ce sujet dans l’After Lyon sur RMC, il n’est pas certain que l’actuel responsable du recrutement de l’OL soit évincé si vite que l’espèrent les supporters.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Textor veut imiter ce que fait Manchester City, cela permettrait d’avoir plus de joueurs et vu que les clubs sont de tailles différentes, selon la qualité du joueur, il pourrait venir à Lyon ou être prêté à Molenbeek ou à Botafogo. L’objectif est vraiment de faire comme Manchester City et à Lyon on prend souvent l’exemple de Jason Denayer qui dans l’entité du City group a fait plusieurs prêts avant d’être vendu par Manchester City à Lyon » a analysé le journaliste de RMC avant de conclure et d’évoquer le cas Bruno Cheyrou.

Bruno Cheyrou finalement sauvé ?

« C’est une structure entière que John Textor veut mettre en place. Et je peux vous dire pour avoir assister à la scène, il y a quelques semaines à Clermont pour un match féminin, j’avais croisé Bruno Cheyrou. On avait discuté et à ce moment, John Textor l’avait appelé pour lui dire que rien n’était vrai au sujet de tout ce qui était écrit sur lui. De nouvelles choses vont se mettre en place, il faut se mettre en tête que l’OL n’est plus un seul club » explique le correspondant de RMC à Lyon. Autrement dit pour l’instant, rien ne dit que Bruno Cheyrou sera évincé par John Textor…