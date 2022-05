OL : Bosz allume Mourinho, le Special One du clash !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ce mercredi, José Mourinho dispute la finale de l’Europa Conférence League avec l’AS Roma contre le Feyenoord Rotterdam.

Tombeur de l’Olympique de Marseille en demi-finale, le Feyenoord Rotterdam va disputer une finale européenne de gala contre l’AS Roma de José Mourinho. A cette occasion, le média néerlandais AD a consacré une longue enquête à la méthode Mourinho. Peter Bosz, qui a affronté José Mourinho à deux reprises au cours de sa carrière, a été interrogé sur le Special One. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’actuel entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne porte pas celui de l’AS Roma dans son cœur. Peter Bosz, qui avait déjà critiqué le style de jeu prôné par José Mourinho, s’est cette fois attaqué à la personnalité si spéciale de l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Peter Bosz n’y va pas avec le dos de la cuillère.

Peter Bosz découpe José Mourinho

« Mourinho est un narcissique, il fait de la comédie et il crée toujours du conflit. C'est sa manière de fonctionner » allume Peter Bosz au sujet de l’entraîneur portugais avant de poursuivre. « Si Mourinho gagne la finale contre le Feyenoord, il va dire que Slot est un entraîneur typiquement néerlandais, mais si les Giallorossi perdent, il va s'en prendre à l'arbitre, il va dire que l'UEFA l'a trompé et qu'ils sont tous corrompus » attaque Peter Bosz, qui se souvient de la finale de l’Europa League perdue en 2017 par l’Ajax d’Amsterdam, qu’il dirigeait à l’époque, contre le Manchester United de José Mourinho. Avec un épisode qui lui est resté en travers de la gorge. « Lui et ses joueurs étaient venus observer nos séances d'entraînement. Cet homme est capable de tout pour prendre l'avantage. L'UEFA avait dit qu'elle lui donnerait une amende, mais ça n'est jamais arrivé parce que Mourinho représente une "force majeure" » regrette Peter Bosz, qui soutiendra sans doute possible le Feyenoord Rotterdam ce mercredi soir à l’occasion de la finale de l’Europa Conférence League.