OL : Bonne nouvelle, Mariano de retour face à Guingamp

Dans : OL, Ligue 1, EAG.

Absent depuis le début de l’année, Mariano Diaz fera son retour au Roudourou. L’avant-centre arrivé du Real Madrid l’été dernier s’est montré indispensable depuis le coup d’envoi de la saison, et son absence a permis de le confirmer lors des matchs à Nancy et contre Angers. L’Espagnol d’origine dominicaine a repris le chemin complet de l’entrainement, et il sera dans le groupe pour le match de mercredi à Guingamp. Une bonne nouvelle pour l’OL, qui n’a désormais plus qu’un blessé majeur avec Bertrand Traoré, lui aussi sur le chemin du retour après son match avec la réserve le week-end dernier.