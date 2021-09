OL : Boateng à Lyon grâce aussi à Ribéry

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Laissé libre par le Bayern Munich, Jérôme Boateng a choisi de se relancer à l’Olympique Lyonnais. Une décision validée par le Français Franck Ribéry, ancien coéquipier du défenseur central en Allemagne.

En Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’est pas le seul capable d’attirer de grands joueurs libres. L’Olympique Lyonnais, avec une enveloppe beaucoup plus fine, a lui aussi trouvé les arguments pour convaincre Jérôme Boateng. Le défenseur central non retenu par le Bayern Munich a choisi de se relancer à Lyon, notamment grâce au discours de l’entraîneur Peter Bosz. « Je me suis dit que j’attendrai d’avoir un bon feeling. Je l’ai eu avec Lyon », a raconté l’Allemand au média Sport1.

« Ribéry m’a envoyé un message »

« J’ai aimé le club, le projet et les ambitions de l’entraîneur Peter Bosz, a-t-il énuméré. Il a fait de gros efforts pour moi, nous avons eu une bonne discussion. » Et si Jérôme Boateng doutait encore de son choix, la présentation faite par Franck Ribéry l’a définitivement rassuré. « Il m’a envoyé un message et m’a dit que Lyon est un grand club en France. Il est content pour moi », a raconté la recrue phare des Gones, ravie de retrouver un autre ex-Bavarois, à savoir Xherdan Shaqiri. Reste à savoir quand le défenseur central pourra débuter sous ses nouvelles couleurs.

Boateng n’est pas encore prêt

Compte tenu du retard pris dans sa préparation, l’intéressé préfère éviter de donner une date. « J’ai fait beaucoup de travail individuel cet été. Maintenant, c’est très important pour moi d’être sur le terrain pour m’entraîner avec mes coéquipiers, a-t-il répondu. Est-ce que je pourrai débuter après la trêve internationale ou dans deux semaines ? On verra. Le plus important est que je sois à 100% pour avoir de bonnes sensations sur le terrain. Je ferai tout pour débuter le plus rapidement possible. » Les Lyonnais et les amateurs de Ligue 1 l’attendent avec impatience.