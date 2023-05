OL : Blanc demande à Textor de ne pas tout gâcher

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Conforté par John Textor en début de semaine, Laurent Blanc a pu s’entretenir avec le propriétaire de l’Olympique Lyonnais. Les deux hommes ont partagé un dîner durant lequel l’entraîneur des Gones a réclamé de la tranquillité pour terminer la saison, et pour se projeter sur la suivante.

Laurent Blanc doit être soulagé. Après le départ du président Jean-Michel Aulas, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais pouvait s’interroger sur son avenir. Du moins jusqu’à la conférence de presse de John Textor mardi. « On va garder et soutenir Laurent Blanc. Je pense que notre coach mérite beaucoup de ressources et notre soutien cet été », annonçait l’actionnaire majoritaire du club rhodanien, quelques heures avant un dîner avec son coach.

🎙 Laurent Blanc est en conférence de presse à 2 jours du match #CF63OL "Ça a été chargé entre le résultat du match et le départ de Monsieur Aulas. On a fait l'analyse du match, on a rempli l'objectif en prenant les 3 points. Maintenant on se prépare pour Clermont" pic.twitter.com/R51dUtMsBH — Olympique Lyonnais (@OL) May 12, 2023

Les deux hommes ont pu s’entretenir et évoquer l’avenir de l’Olympique Lyonnais. Conscient de la bonne forme de son équipe, en course pour la cinquième place de Ligue 1, John Textor tient à mettre Laurent Blanc dans les meilleures conditions. Cela tombe bien, le Cévenol avait une faveur à demander à son supérieur, à savoir du calme pour terminer la saison le plus sereinement possible.

« Effectivement, on a dîné ensemble, a confirmé l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. Bien sûr, c'était pour parler du club, parler football et voir les axes d'améliorations. Après, en une heure et demie, tu ne peux pas tout révolutionner. Il m'a aussi demandé s'il pouvait faire quelque chose pour m'aider. Alors, je lui ai dit qu'il ne restait que trois ou quatre semaines de compétition et qu'au vu de la fin de saison, il fallait essayer de rester "focus". »

Blanc veut finir avec sérénité

« Cette fin est importante pour tous les joueurs, le club, mais aussi les propriétaires. Toutes les décisions vont impacter, mais essayons de faire en sorte de terminer avec le plus de sérénité possible, a conseillé Laurent Blanc. On préparait déjà la saison suivante, on a anticipé sur certaines choses. Est-ce qu'elles seront reprises, est-ce qu'elles seront modifiées ? Je ne sais pas, mais on avait déjà un socle sur lequel se baser. » Reste à savoir quels sont les plans de l’Américain pour le mercato estival.