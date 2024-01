OL ‍: Bière, McDo… Textor s’éclate comme un fou avec Lyon

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que son Olympique Lyonnais a parfaitement lancé son année 2024 en se qualifiant pour les 16es de finale de la Coupe de France en battant Pontarlier ce dimanche (3-0), John Textor a vécu une sacrée journée au milieu des supporters.

Prendre la suite de Jean-Michel Aulas, qui avait propulsé l’OL de la L2 à la Ligue des Champions durant un règne sans partage de plus de 30 ans, n’a pas été la mission la plus simple que John Textor a eu à remplir dans sa riche vie d'entrepreneur. Mais alors qu’il a reçu de très nombreuses critiques depuis qu’il a pris la présidence de l’OL en mai 2023, le millionnaire américain est peu à peu en train de retourner la situation. Et pour soigner son image auprès des supporters lyonnais, l’Américain n’hésite pas à agir en toute décontraction, comme n'importe quel supporter. En effet, ce dimanche, à l’occasion du déplacement de son OL à Besançon pour affronter Pontarlier (N3) dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France (3-0), Textor s’est montré très proche des ultras de l’OL.

Le dimanche fou de Textor, l'ultra



Durant l’avant–match, l’Américain n’a pas hésité à aller saluer le parcage lyonnais, avant de boire une bière avec certains supporters puis de coller un sticker du Virage Sud sur un poteau du Stade Léo Lagrange. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos ont circulé sur ces deux actions assez folles pour un président. Mais le show Textor n’était pas fini, puisqu’après la qualification de son équipe, Textor a terminé sa folle journée en allant manger au McDo pour fêter la victoire avec ses proches. Une journée typique d’un supporter en déplacement… mais dans la peau du président de l’OL.

Textor comme un poisson dans l’eau à Lyon

Textor

12h30 prend l’apéro avec le parcage

13h30 commence à sticker avec le groupe

14h30 à côté du président avec 3 grammes

17h se rend au Macdo pour la fonsdale



à part être encarté il a tous les codes d’un bon dep pic.twitter.com/WzMzccisRg — ~ (@Memphiste__) January 7, 2024

Quoi qu’il en soit, tout cela montre que Textor commence à se sentir comme chez lui à Lyon. Et les supporters l’apprécient de plus en plus, surtout en cette période positive pour l’OL, qui a enchaîné une quatrième victoire de suite sans encaisser de but, ce qui n’était plus arrivé depuis plusieurs saisons. Désormais, Textor, avec l’aide de Pierre Sage, sa trouvaille au poste d’entraîneur, et de la cellule de recrutement dirigée par David Friio et Matthieu Louis-Jean, va s'atteler à renforcer l’effectif lyonnais sur le mercato. Dès la semaine à venir, plusieurs joueurs pourraient débarquer au Groupama Stadium pour combler les besoins, notamment en attaque, avant de se tourner vers la suite du championnat et de la Coupe de France.