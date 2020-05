OL : Bertrand Traoré et Lyon, ça sent le divorce à l'amiable

Dans : OL.

Pas vraiment apparu sous son meilleur jour cette saison à l'Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré n'a qu'un souhait, quitter l'OL lors du prochain mercato.

Débarqué à l’Olympique Lyonnais lors du mercato 2017 moyennant 10ME, Bertrand Traoré n’a pas réellement eu le rendement attendu, l’attaquant international burkinabé ayant eu des hauts, mais surtout des bas, sous le maillot rhodanien au point de se mettre une partie des supporters de l’OL à dos. Mais à deux ans de la fin de son contrat avec le club de Jean-Michel Aulas, il se pourrait bien que l’aventure se termine lors du prochain marché des transferts. Selon L’Equipe, Bertrand Traoré a très clairement décidé de quitter l’Olympique Lyonnais, et cette décision semble être ferme et définitive. Reste cependant à lui trouver un club, car l’attaquant de 24 ans a tout de même des exigences sportives.

Alors que plusieurs clubs anglais seraient prêts à le faire revenir en Premier League, ce que l'OL avait déjà constaté lors du mercato d'hiver, Bertrand Traoré est lui nettement plus tenté par une expérience en Espagne. Selon le quotidien sportif, le Betis Séville serait déjà entré en contact avec l’attaquant burkinabé de Lyon afin de connaître ses exigences, et de cerner les détails d’un éventuel futur contrat. Le FC Séville aurait également pensé à Bertrand Traoré, mais sans se lancer dans des discussions. Pour l'instant, l'affaire est évidemment en stand-by dans l'attente des dates du mercato, mais il est probable que l'on ne reverra probablement plus l'attaquant sous le maillot de l'Olympique Lyonnais...sauf contre la Juventus en Ligue des champions ?