OL ‍: Bertrand Latour détruit le mercato de Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OL a de quoi séduire les supporters, plutôt satisfaits des arrivées de Lucas Perri, Adryelson et Malick Fofana. Un enthousiasme à l’opposé des inquiétudes de Bertrand Latour sur les choix de Lyon cet hiver.

L’été dernier, John Textor n’a pas eu la possibilité de renforcer l’effectif de l’Olympique Lyonnais comme il le souhaitait. La masse salariale du club ainsi que les indemnités de transferts étaient encadrées par la DNCG, qui a freiné l’ambition du club rhodanien sur le marché des transferts. Cet hiver, la situation est bien différente. John Textor a passé l’entretien avec le gendarme financier du football français sans encombre et en fournissant les documents demandés. Résultat des courses, l’OL est libre de faire ce qui lui chante au mercato et cela se ressent avec déjà trois recrues officialisées ou en passe de l’être : Lucas Perri, Adryelson et Malick Fofana.

Malick Fofana à l’OL, c’est trop dingue pour être vrai https://t.co/4xA3vIV97Z — Foot01.com (@Foot01_com) January 10, 2024

Trois joueurs dotés d’un fort potentiel si l’on en croit les spécialistes et qui devraient faire le plus grand bien à Pierre Sage dans les semaines à venir. Chez les supporters de l’OL, l’enthousiasme est de retour et pourtant, Bertrand Latour n’est pas du tout convaincu par le mercato que réalisent Matthieu Louis-Jean et David Friio. Au micro de la Chaîne L’Equipe, le journaliste a fait part de ses craintes devant le mercato lyonnais, notamment car le recrutement est pour l’instant axé sur des joueurs totalement inexpérimentés de la Ligue 1. « Je ne comprends pas du tout le mercato de l’OL. J’ai coutume de dire que le mercato hivernal est un mercato d’ajustement quand la saison ne s’embarque pas et c’est le cas des Lyonnais » explique le journaliste de la Chaîne L'Equipe avant de poursuivre.

Bertrand Latour n'approuve pas les choix de l'OL

« Dans ce cas, vous avez besoin de joueurs le plus opérationnel possible, ce qui n’est jamais facile car les joueurs qui partent l’hiver ne sont pas toujours des joueurs en réussite dans leur club. Vu qu’il faut des joueurs opérationnels de suite, c’est mieux d’avoir des joueurs qui connaissent le championnat en question, en l’occurrence la Ligue 1 ou qui peuvent être francophones. Là, on est sur des joueurs qui vont découvrir un nouveau championnat et même un nouveau continent pour deux des trois joueurs. C’est peut-être un mercato d’anticipation, ils ont peut-être recruté le nouveau Ter Stegen c’est possible. Et le petit Fofana, indépendamment du montant qui ne m’alerte pas, je ne vois pas comment il pourrait être prêt toute suite. Heureusement qu’ils ont esquissé leur remontée avant la trêve, je ne comprends pas à quoi ce mercato répond » a jugé Bertrand Latour, très pessimiste pour l’OL à court terme au vu du mercato réalisé cet hiver. Un avis qui ne manquera pas de faire réagir les supporters lyonnais au moment où ceux-ci retrouvent enfin un peu d’espoir et d’enthousiasme face aux choix réalisés par la cellule de recrutement.