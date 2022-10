OL : Benzema sacré, Lyon rate un million d’euros

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dès le sacre de Karim Benzema au Ballon d’Or, des rumeurs ont fleuri au sujet d’un bonus à un million d’euros en faveur de l’OL.

Club formateur de Karim Benzema, l’Olympique Lyonnais va-t-il percevoir un bonus d’un million d’euros pour le Ballon d’Or de l’avant-centre du Real Madrid ? La rumeur s’est répandue à la vitesse de l’éclair sur les réseaux sociaux après le sacre de Karim Benzema. Mais à en croire les informations de RMC, le club présidé par Jean-Michel Aulas ne percevra pas une telle somme d’argent. En effet, un tel bonus avait bien été glissé par le patron de l’OL en 2009 au moment du départ de Karim Benzema au Real Madrid. Mais ce bonus était uniquement valable sur le premier contrat signé par « KB9 » au Real Madrid. Depuis, le Français a prolongé à plusieurs reprises en faveur du Real et ce bonus a donc disparu. Concrètement, l’OL ne percevra donc pas un euro pour le Ballon d’Or de Karim Benzema.

Un million d'euros pour Benzema, rien pour l'OL

Cela n’empêche pas Jean-Michel Aulas d’être fou de joie pour son ancien attaquant. Après le sacre de Karim Benzema, lundi soir à Paris, le président de l’OL n’a pas caché son émotion. « C'est une immense fierté avec beaucoup d'émotion, parce que Karim est un enfant de l'OL. C'est un enfant que l'on a vu grandir et que l'on a vu s'épanouir. On l'a vu réussir pratiquement tout ce qu'il a entrepris. Et puis c'est pour nous, qui l'avons non seulement embauché puisque ses premiers contrats, il les a signés avec nous, une fierté » a exprimé Jean-Michel Aulas après le Ballon d’Or remis lundi soir à Karim Benzema des mains de Zinedine Zidane. Si l’OL n’empochera donc aucun bonus, l’attaquant du Real Madrid va de son côté tirer profit de cette récompense individuelle. En effet, RMC indique que le buteur tricolore va percevoir 1 million d’euros de la part du Real Madrid, conformément à ce qui avait été négocié en 2021 lors de la dernière prolongation de Karim Benzema chez les Merengue.