OL : Ben Yedder à Lyon, la rumeur est lancée !

A moins d’une improbable surprise, Memphis Depay ne sera plus un joueur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine.

En fin de contrat avec l’OL au mois de juin, l’international néerlandais a peu de chances de prolonger en faveur des Gones. De toute évidence, Jean-Michel Aulas et Juninho devront frapper un énorme coup sur le marché des transferts afin de remplacer un joueur du calibre de Memphis Depay. Et vraisemblablement, la venue d’Islam Slimani en provenance de Leicester a donné des idées à certains observateurs. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit a fait preuve d’imagination en évoquant une possible signature de Wissam Ben Yedder dans la capitale des Gaules.

Une signature d’envergure qui permettrait à Lyon de recomposer le duo explosif que formaient Slimani et Ben Yedder à Monaco la saison dernière. Crédible ? Oui, selon le journaliste de France Football. « Il signe pour six mois dans un premier temps pour compenser le départ de Dembélé à l’Atlético Madrid, plus une année en option pour l’Algérien qui est un attaquant complet, qui peut jouer dans différents registres et qui s’était montré assez positivement lors de son passage à Monaco avec Ben Yedder » a estimé le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com, avant de poursuivre. « Et pour moi, le plan, c’est qu’à la fin de la saison, Depay part et Lyon doit acheter Ben Yedder ». Sur le papier, une telle opération fait bien évidemment rêver. Mais que les supporters de l’OL se calment, il ne s’agit que d’une idée lancée par le journaliste et qui n’a pour l’instant que très peu de chance de se réaliser. Notamment car Wissam Ben Yedder perçoit à Monaco des émoluments supérieurs à ceux de Memphis Depay à Lyon…