OL ‍: Barcola au PSG, Textor exige 50 ME ‍!

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Dans le viseur du PSG durant ce mercato estival, Bradley Barcola n’est pas insensible à l’intérêt parisien. Mais pour voir ce transfert se réaliser, Paris devra débourser pas moins de 50 millions d’euros.

Le début de saison approchant à grands pas, avec une première journée de Ligue 1 prévue dans deux semaines, le club de la capitale française continue de s’activer sur le marché des transferts pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Après avoir sorti plus de 100 ME pour améliorer sa défense (Lucas Hernandez, Skriniar) ou son milieu (Ugarte, Kang-in Lee), Paris s’attaque maintenant au chantier offensif. Outre Marco Asensio, débarqué libre en provenance du Real Madrid en début d’été, le PSG s’apprête à recruter Ousmane Dembélé contre un chèque de 50 millions d’euros avant lundi soir. Un renfort qui ne sera pas le dernier dans le secteur offensif, vu que Paris prévoit d’acheter un avant-centre et peut-être même un autre ailier. Comme Bradley Barcola ? C’est en tout cas la tendance du moment.

L’OL demande 50 ME à Paris pour Barcola

Très chaud à l’idée d’attirer l’attaquant lyonnais dans ses valises cet été, le club francilien a déjà proposé une offre de 30 ME à l’OL. Une proposition refusée par Lyon, sachant que les Gones en veulent beaucoup plus. En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, « Lyon réclame 50 millions d'euros pour son talent offensif ». Auteur d’une première belle saison sous le maillot lyonnais, avec 7 buts et 10 passes décisives, l'attaquant de 19 ans se tient prêt à partir à Paris si le PSG pose les 50 ME réclamés. En tout cas, « Bradley Barcola n'est pas fermé à l'idée de rejoindre le PSG ». Il n’est pas non plus « contre poursuivre dans son club formateur ». Ce qui signifie donc que le Gone, qui a joué 20 minutes contre le Celta Vigo en amical samedi (0-1), sera de toute manière satisfait à l’issue de ce mercato d’été au cours duquel il aura pris une autre valeur.