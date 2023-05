OL : Aulas viré, les joueurs vont se déchaîner

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor s’est rapidement imposé comme le nouveau patron de l’OL en se séparant du président historique du club, Jean-Michel Aulas. Un changement qui pourrait doper les joueurs lyonnais.

Quelques mois seulement après son rachat de l’Olympique Lyonnais, John Textor a déjà éjecté Jean-Michel Aulas. En désaccord, les deux hommes ont mis fin à leur collaboration. Une nouvelle ère s’ouvre à l’OL et l’homme d’affaires américain souhaite amorcer de profonds changements. Bruno Cheyrou ou encore Vincent Ponsot sont sur la sellette et de nouveaux dirigeants sont attendus dans les semaines à venir, notamment afin de chapeauter le recrutement. Au niveau des joueurs actuels, cet énorme changement à la tête du club peut-il avoir des conséquences ? Dans les colonnes du Progrès, Luis Fernandez pense que oui. Mais l’ancien entraîneur du PSG envisage plutôt des signaux positifs à court terme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Un changement de propriétaire entraîne de nouvelles ambitions, des envies. Les joueurs vont se bouger, c’est dans leur intérêt. Ils doivent se montrer. La manière dont a procédé John Textor prouve qu’il est déjà dans la saison prochaine. C’est aussi une manière de mettre les joueurs devant leur devoir. Après, lui-même ne devra pas se tromper sur les hommes qui vont l’entourer » estime le natif de Lyon, pour qui le départ de Jean-Michel Aulas pourrait servir d’électrochoc et finalement s’avérer positif pour les joueurs. Ancien conseiller de « JMA », Bernard Lacombe a également un avis sur la question. Lui aussi pense que le départ d’Aulas et la prise de pouvoir de Textor peuvent être positifs à condition bien sûr que l’Américain fasse les bons choix pour s’entourer et faire grandir l’OL.

Le changement de président bénéfique à l'OL ?

« Je ne sais pas si l’arrivée du nouveau président peut motiver les joueurs. Je sais en revanche que pendant plus de 30 ans, le président a toujours été derrière eux. Je peux juste dire que j’ai vu des bons mecs dans ce groupe, un bon coach, et que pour notre club, avec tout ce qui s’est passé, ce serait bien de finir 5e » analyse de son côté Bernard Lacombe, sur qui il ne fallait pas compter pour taper sur Jean-Michel Aulas mais qui pense tout de même que l’arrivée d’un nouveau président peut insuffler un nouveau souffle à tout un club, joueurs y compris. Aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de démontrer lors des quatre derniers matchs qu’ils ont le niveau et la mentalité pour aller chercher la cinquième place au nez et à la barbe de Rennes et de Lille.