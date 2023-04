OL : Aulas viré de Lyon, Textor doit s'activer

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL devrait connaitre pas mal de changements l'été prochain lors de l'intersaison. Pour certains, John Textor serait bien inspiré de se passer des services de Jean-Michel Aulas.

Il y a quelques mois, l'OL était officiellement racheté par John Textor. L'homme d'affaires américain compte faire du club rhodanien une place forte du football européen. Pour le moment, les chantiers sont nombreux. Sur le plan sportif, l'OL n'y arrive pas. L'institution se retrouve menacée par les manques liés aux rentrées d'argent de la coupe d'Europe. Aussi, de plus en plus de fans tirent la sonnette d'alarme concernant l'état global du club. Un homme passe sous le feu des critiques : Jean-Michel Aulas. Malgré son statut et son histoire à l'OL, le président lyonnais est contesté. Ses récents choix ainsi que sa vision ancienne des choses ne jouent pas en sa faveur. Pour Martin Mosnier, John Textor doit continuer l'aventure sans Aulas, et ce même s'il faut payer pour le faire. Selon L'Equipe, un licenciement de JMA, qui a encore un contrat sur 3 ans, coûterait 10 millions d'euros à Textor.

Aulas et l'OL, bientôt la fin ?

J’ai vraiment tt aimé ce soir le staff,meilleure santé @Laurentblanc ls jeunes émergent ls anciens confirment:belle démonstration après seulement 2 mercato réussis le travail va bientôt payer,on ne pourra repartir vers le haut qu’avec nos fans qui ns soutiennent tout le temps 🙏 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 12, 2023

Lors d'une apparition sur Eurosport, le journaliste a notamment indiqué les raisons pour lesquelles Aulas n'était plus l'homme de la situation à Lyon. « Pour moi, Lyon doit se moderniser. Je pense qu'Aulas est un frein à cela. Il applique d'anciennes recettes avec les retours de certains joueurs dans le recrutement... Le fait est que si tu prends la vue globale, ça ne fonctionne pas. Il faut élargir le champ de compétences, comme l'a fait l'OM avec Longoria. Il incarne la nouvelle dynamique du football mondial avec de nouvelles idées. Aulas est un peu dépassé avec ses visions et ses 'ça ira mieux'. L'OL prend du retard. On le voit sur le terrain et sur le choix des coachs. On est dans des anciennes recettes. Juninho, Cheyrou. L'avenir doit être sans Aulas même s'il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour ce club », a notamment indiqué Martin Mosnier, persuadé que ce choix fort sera bénéfique pour l'OL sur le long terme. Pour rappel, Jean-Michel Aulas est président du club rhodanien depuis 1987.