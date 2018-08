OL : Aulas veut rattraper le PSG avant 2022 !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Troisième de Ligue 1 la saison passée, ce qui lui vaut de jouer la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais va entamer samedi sa saison avec de grandes ambitions. Car, dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas annonce clairement la couleur, l'OL doit non seulement briller en Ligue 1, mais essayer également de piquer un trophée au PSG. Et le président du club rhodanien a même l'intention de revenir sur le club de la capitale d'ici le Mondial au Qatar en 2022.

« Notre objectif ? C’est déjà de se requalifier pour la C1. Parce que c’est quelque chose de très ambitieux et de très difficile en France en raison de la présence du PSG. Il faut être devant les deux ou trois autres prétendants à la deuxième place. Après, si on peut sortir des groupes en Ligue des champions ce sera un bon résultat. Et nous sommes toujours à la recherche d’un titre dans les Coupes. Quand on voit ce que le PSG a laissé aux autres depuis six saisons. Un titre nous permettrait de nous rapprocher de l’objectif des années qui viennent : rattraper le PSG avant la prochaine Coupe du Monde », annonce, dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas. Le Paris Saint-Germain est prévenu...