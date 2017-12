OL : Aulas veut caser deux joueurs « à la dérive » au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

3e de Ligue 1 à l’issue de la 18e journée, l’Olympique Lyonnais réalise un excellent début de championnat. Du coup, le mercato hivernal devrait être calme dans la capitale des Gaules. A moins que… Sur les ondes de RMC, Bruno Génésio a confirmé que le club rhodanien souhaitait recruter un milieu défensif capable de suppléer voire de concurrencer Lucas Tousart. Mais visiblement, il devrait y avoir un ou deux départs avant de boucler une arrivée. C’est en tout cas ce qu’affirme France Football, qui avance deux noms de joueurs clairement invités à quitter l’OL au mercato.

Selon le magazine, Clément Grenier et Mapou Yanga-Mbiwa sont poussés vers la sortie. En effet, l’objectif de Jean-Michel Aulas est de « caser les deux internationaux français à la dérive » afin d’alléger la masse salariale de l’OL. Reste à savoir si les deux joueurs auront des courtisans durant le marché hivernal. Pour l’heure, cela ne semble pas être le cas pour Clément Grenier. Concernant l’ancien défenseur du MHSC, un intérêt de plusieurs écuries italiennes, turcs et chinoises avait été évoqué l’été dernier. Depuis, plus rien… Le feuilleton ne fait que commencer.