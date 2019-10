OL : Aulas va adorer ce chiffre sur l'académie lyonnaise !

Dans : OL, Ligue 1.

Régulièrement, Jean-Michel Aulas aime rappeler que le centre de formation de l’Olympique Lyonnais est une référence absolue en Europe.

Le président rhodanien peut même paraître arrogant lorsqu’il aborde ce thème en roulant des mécaniques. Mais d’après une étude du CIES, le boss des Gones n’a pas tort quand il dit que l’académie lyonnaise est l’une des plus performantes à travers le monde. En effet, cette étude affirme que l’OL est le troisième club européen à former le plus de joueurs évoluant dans les cinq grands championnats.

L’Olympique Lyonnais figure juste derrière le Real Madrid et le FC Barcelone, avec 30 éléments issus de Tola-Vologe qui évoluent actuellement dans les cinq grands championnats. Deux autres clubs français figurent dans le top 10 : le Paris Saint-Germain, 7e avec 23 joueurs et l’AS Monaco, 9e avec 22 joueurs. En Europe, notons que Chelsea, dans l’obligation de faire confiance aux jeunes pour palier à une interdiction de recrutement, a fait un bon extraordinaire dans le classement avec 23 joueurs issus de son centre présents dans le Big 5 contre seulement 12 la saison dernière à la même époque. Des chiffres toujours très intéressants pour juger la qualité des différents centre de formation en France et en Europe…