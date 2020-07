OL : Aulas trompé pendant le confinement, il ne digère pas

Dans : OL.

Deux figures de l'OL ont quitté le club ces derniers temps, et Jean-Michel Aulas a commenté ces décisions à des degrés divers.

A la surprise générale, l’ancien international français n’a pas prolongé son contrat. C’est donc à Dijon que Grégory Coupet va poursuivre sa carrière d’entraîneur des gardiens. Une désillusion énorme pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, très attachés à leur ancien gardien de but. Sur l’antenne de RMC, Jean-Michel Aulas a été invité à s’exprimer sur ce dossier. Et la raison de la non-prolongation de Grégory Coupet est donc bien confirmée puisque le président des Gones a indiqué que l’OL souhaitait prolonger l’ex-gardien de 47 ans d’une saison supplémentaire seulement afin de se calquer sur la durée du contrat d’un certain Rudi Garcia…

Le coup de bluff qui ne passe pas

« Pour Greg, je n’ai pas commenté. Je regrette qu’il soit parti, mais c’est lui qui a pris la décision de partir. Peut-être qu’on n’a pas répondu tôt. Mais tous les entraîneurs du club étaient sur la durée du contrat du Rudi. On voulait donc lui proposer de renouveler un an pour se cadrer avec tous les autres entraîneurs de l’équipe première sur cette durée » a indiqué Jean-Michel Aulas, lequel semble tout de même regretter ce départ surprise. En revanche, le président de l’OL s’est montré bien plus amer au moment d’évoquer Florian Maurice, autre ancien historique ayant plié bagages cet été. « Je l’ai eu comme joueur. Regardez comment ça s’est passé quand il est parti. Il est revenu, je l’ai apprécié. C’est un garçon avec qui je m’entendais très, très bien. C’est un amour déçu. Pendant le confinement, il m’a appris qu’il allait partir. Il avait démenti quinze jours avant. J’étais désespéré. J’ai été trompé amoureusement et affectivement. J’espère n’avoir autour de moi que des gens qui vont travailler toute leur vie avec moi » a pesté JMA, dont le début d’été a été très mouvementé…