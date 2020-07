OL : Aulas supporter n°1 du PSG et d'Al-Khelaifi !

Dans : OL.

Revenant sur la polémique entre Juninho et Leonardo sur le cas Neymar, le patron de Lyon a mis un grand coup de frein.

Jean-Michel Aulas l’a bien compris lors de ces derniers mois, la provocation permanente face à ses collègues dirigeants du football français n’avait pas que des avantages. Et notamment lorsqu’il s’agit de discuter avec Nasser Al-Khelaifi, qui pendant longtemps a été une des cibles préférées du patron de l’Olympique Lyonnais, en tant que président du PSG version Qatar, mais également boss de BeInSports. Et la polémique initiée mardi par une interview de Juninho au Gardian a été l’occasion pour JMA de montrer qu’il désirait ne pas envenimer les choses avec le Paris Saint-Germain, lequel avait déjà fermement répondu au directeur sportif de l’OL via Leonardo. Aulas apprécie Al-Khelaifi, l’OL adore le PSG, le message passé sur RMC est clair.

« Juninho n’a pas fait cela pour attaquer le PSG. Il adore Neymar. Il dit que Neymar est probablement le joueur le plus doué. Juni n’a pas tout bien fait, mais il a cité Neymar en disant que c'est un grand joueur et surtout pour dire que Neymar avait peut-être des envies d'ailleurs et que l'argent ne résolvait pas tout (...) Me concernant, je ne pense pas avoir parlé du PSG négativement depuis le début de l'année. J'ai dit des choses très positives sur le PSG, sur Nasser. Je lui souhaite de gagner la Ligue des champions », a très sérieusement expliqué Jean-Michel Aulas, qui aura l’occasion de dire tout cela de vive voix à Nasser Al-Khelaifi, Leonardo et Neymar lors de la finale de la Coupe de la Ligue dans un peu plus de deux semaines.