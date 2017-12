OL : Aulas sort son arme secrète et grille l'OM au mercato !

Dans : OL, OM, FC Nantes, Ligue 1.

La semaine dernière, un accord de principe était annoncé entre l’Olympique de Marseille et Léo Dubois pour une collaboration la saison prochaine, le capitaine du FC Nantes étant en fin de contrat dans six mois. Mais visiblement, Marseille n’est pas seul sur le coup et après avoir perdu l’Olympico de dimanche soir, les dirigeants phocéens auraient perdu un autre match face à l’équipe de Jean-Michel Aulas. En effet, Presse-Océan annonce ce lundi que Léo Dubois a trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais pour une arrivée en fin de saison.

Le quotidien régional explique que les deux clubs sont à la lutte depuis plusieurs semaines mais que la balance aurait penché du côté de l’OL récemment. Ancien joueur de Nantes désormais entraîneur de l’équipe féminine de l’OL, Reynald Pedros aurait d’ailleurs tenu un rôle prépondérant dans le choix de Léo Dubois. Reste maintenant à savoir quel joueur sera sacrifié à Lyon pour faire de la place au polyvalent latéral de Nantes, le club rhodanien étant (très) bien armé sur les côtés de sa défense avec Tete, Rafael, Mendy et Marçal. Cela représente en tout cas un réel coup dur pour l’OM qui en l’occurrence, a grand besoin de doublures à Sakaï et Amavi dès cet hiver…