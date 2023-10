OL ‍: Aulas sort la carte Ponsot pour éviter cette polémique

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les dirigeants de Donetsk souhaitent porter devant la FIFA le dossier de Tetê prêté par l'OL à Leicester. Un ancien dossier qui revient comme un boomerang vers Lyon.

C’est ESPN qui l’a annoncé mardi, le Shakhtar Donetsk réfléchit à porter plainte contre l’Olympique Lyonnais devant la FIFA concernant Tetê. Recruté en mars 2022 par l’OL, alors que l’instance mondiale du football ouvrait la possibilité aux joueurs qui étaient en Ukraine de quitter le pays fraîchement envahi par la Russie, l’attaquant brésilien de 23 ans avait ensuite été prêté par le club rhodanien à Leicester le 17 janvier dernier avant finalement de repartir à Donestsk et de s’engager, depuis, avec Galatasaray. Car, si la FIFA avait permis à l’Olympique Lyonnais de recruter Tetê, le club ukrainien estime qu’il était toujours officiellement sous contrat avec lui et que le départ de Leicester, moyennant 1 million d’euros, était illégal. Le recrutement du joueur brésilien remontant aux années Aulas, les regards se sont tournés vers l’ancien président de l’OL, qui a fait valoir sa version.

Aulas tape en touche

Je ne connais pas le dossier mais on doit faire confiance à Vincent Ponsot qui est un maître en matière juridique … — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 4, 2023

Sur X, où son retour en force se confirme, et à priori sans l’aide de ses conseillers en communication puisque son style est unique, Jean-Michel Aulas affirme dormir tranquille malgré la menace du Shakhtar Donetsk avec un argument massue. « Je ne connais pas le dossier mais on doit faire confiance à Vincent Ponsot qui est un maître en matière juridique … », lance l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, dont on ne sait pas jusqu’où il manie l’ironie dans cette réponse. Dans ce dossier, Donetsk ne s'en prend pas qu'à l'Olympique Lyonnais. En effet, le club ukrainien envisage aussi d'attaquer Tottenham concernant Manor Solomon qui a quitté libre Donetsk pour signer cet été chez les Spurs après avoir été prêté à Fulham.