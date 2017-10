OL : Aulas sort des arguments de gala pour défendre Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais jouera un match très important ce dimanche après-midi à Angers puisqu'en cas de victoire l'OL reprendra du terrain à Monaco et Bordeaux, alors qu'en cas de défaite le club de Jean-Michel Aulas s'installera dans le ventre mou de la Ligue 1. Mais avant ce rendez-vous, c'est surtout la situation de Bruno Genesio qui est au coeur de toutes les préoccupations, le nul contre l'Atalanta n'ayant évidemment pas calmé les supputations sur l'avenir de l'entraîneur lyonnais.

Mais, droit dans ses bottes, le président de l'OL continue à soutenir Bruno Genesio, et ce dimanche, dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas sort de nouveaux arguments. « Si Bruno est en danger ? Répondre c’est aller dans le sens de ceux qui se disent que je le protège. Il est en danger comme tous les entraîneurs, mais pas plus. Quand on fait une équipe avec un recrutement en accord avec l’entraîneur, on ne prend pas des décisions de change comme ça. Puel, malgré la vindicte populaire, est parti à la fin de son contrat et on est allé en Ligue des champions, alors que si j’avais écouté certains on ne serait pas en C1 et ça aurait coûté 7 ou 10ME, alors que ça a coûté zéro. Hubert Fournier est parti ? Oui mais le capitaine de l’équipe me demandait sa peau et c’était la fin de la première partie du championnat. J’avais la trêve pour mettre les choses en place. On ne joue pas au Monopoly », fait remarquer le président de l'Olympique Lyonnais, visiblement décidé à ne rien lâcher aux réseaux sociaux et cela même s'il se met une grosse communauté de supporters de l'OL à dos.