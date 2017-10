OL : Aulas se sert du Bayern et du PSG pour défendre Genesio

Dans : OL, PSG, Bundesliga.

Questionné sur le mauvais début de saison de son Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s'est défendu en comparant le match de son équipe contre le Paris Saint-Germain par rapport à la défaite du Bayern Munich au Parc.

Lyon vit une trêve internationale compliquée. Depuis le 10 septembre dernier, et la victoire à l'arrachée contre Guingamp (2-1), l'OL n'a plus gagné et reste donc sur cinq matchs sans victoire. Mais durant cette période, le club rhodanien n'a subi qu'une seule défaite, contre le PSG (0-2), le 17 septembre dernier... lors du match le plus encourageant. Ce revers à Paris a montré que cette équipe lyonnaise new look avait les qualités pour bousculer un grand club européen pendant 75 minutes. Suffisant pour que Jean-Michel Aulas dise que l'OL a fait mieux que le Bayern, lourdement défait contre le PSG en Ligue des Champions fin septembre (0-3).

« L’équipe ne progresse pas ? C’est faux ! Il faut arrêter avec ce bashing détestable. Regardez notre match face au PSG, il a été très supérieur à celui du Bayern. À 11 contre 11 à Angers, on aurait dû mener 4 ou 5-0. Bien sûr, la qualité de jeu n’est pas permanente, mais les joueurs répondent présents et sont toujours derrière Bruno », a balancé, sur Eurosport, Aulas, qui met donc les critiques de côté en utilisant cette défaite contre un PSG en mode Ligue 1. Difficile de suivre le président lyonnais puisqu'au final, Lyon avait perdu avec les honneurs, mais en opérant en contres sans véritable fond de jeu, ce qui manque à l'OL depuis le début de la saison...