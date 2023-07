5 ME pour Thiago Mendes, miracle pour l’OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL doit absolument soulager ses finances pour rassurer la DNCG. Les Gones sont proches d'une belle vente dans les prochaines heures.

John Textor et son projet tournent pour le moment au ralenti. Les finances de l'OL sont dans le rouge et la DNCG a décidé d'encadrer la masse salariale du club et les indemnités de mutation en attendant d'en savoir plus sur la marche que veulent suivre les Gones. L'OL a fait appel mais en attendant, les Lyonnais vont devoir rassurer. Cela passera notamment par de belles ventes sur le marché des transferts. Que les fans de l'OL se rassurent, une porte de sortie presque inespérée s'est ouverte pour Thiago Mendes ces derniers jours. Le milieu de terrain brésilien, très décevant depuis son arrivée en provenance du LOSC, va en effet s'engager dans les prochaines heures au Qatar.

Un départ qui ravit la direction de l'OL

Excl: OL midfielder Thiago Mendes, set to leave Lyon and Ligue1 in order to join Qatari side Al Rayyan. 🇫🇷🇶🇦 #OL



Total agreement in place, permanent deal with medical tests scheduled on Wednesday. pic.twitter.com/aLFkWUiO6k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

Selon les informations de Fabrizio Romano, Thiago Mendes signera ce mercredi pour Al Rayyan après avoir passé la traditionnelle visite médicale. Dans l'opération, l'OL va toucher 5 millions d'euros. Une belle somme pour le joueur de 31 ans, qui était en fin de contrat avec les Gones en juin 2025. De quoi un peu respirer et rassurer donc. Reste à savoir qui viendra compenser exactement le départ de Thiago Mendes, qui pouvait dépanner aussi bien au milieu de terrain qu'en défense. Déjà, on sait que l'Olympique Lyonnais va prochainement accueillir deux nouveaux joueurs : Skelly Alvero (Sochaux) et Clinton Mata (Bruges). Concernant Christian Pulisic, le transfert s'annonce compliqué, l'Américain préférant rejoindre l'AC Milan. A noter que le départ de Thiago Mendes sera loin d'être le seul à l'OL cet été. Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Castello Lukeba sont très courtisés et l'un d'entre eux devrait même être sacrifié.