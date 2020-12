OL : Aulas se fait prêter 76 ME, tout va bien

Dans : OL.

Pour ne pas être dans le rouge en cette période de crise, l’Olympique Lyonnais a décidé de contracter un nouveau prêt garanti par l'Etat.

Comme tous les grands clubs européens et français, le club rhodanien subit de plein fouet la pandémie du Covid-19. À cause de l’arrêt précoce de la dernière saison de Ligue 1, l’absence de Coupes d’Europe, ou un Groupama Stadium à huis clos depuis la reprise du championnat ou presque, les rentrées d’argent sont de plus en plus rares à l’OL. Surtout qu’en plus de cela, Mediapro a posé un lapin à la LFP dans le cadre du nouveau contrat des Droits TV de la L1. Ce qui signifie donc que Lyon reçoit de l’argent à crédit de la part de la Ligue. Dans tout ce marasme-là, l’OL essaye de fonctionner normalement en honorant notamment les payes de ses salariés.

Pour assurer tout cela, et afin de ne pas se mettre à découvert, le club de Jean-Michel Aulas a décidé de contracter un nouveau PGE. En effet, OL Groupe a annoncé une arrivée d’argent à la hauteur de 76,4 millions d'euros au cours des prochains jours. En renforçant sa trésorerie, qui est plus importante que le chiffre d'affaires en période compliquée, l’OL se permet donc d’envisager « avec sérénité les suites de la crise provoquée par le Covid-19 ». Ce nouvel emprunt, faisant suite à celui de 92,6 ME obtenu en juillet dernier, prouve en tout cas que l’OL est solvable. Il faut dire qu’à la fin du mois d’octobre dernier, les Gones disposaient de 156 millions d'euros de trésorerie. Un chiffre qui va faire pâlir les dirigeants d’un autre club olympique, celui de Marseille, où les finances sont dans le dur...