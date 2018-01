OL : Aulas répond à Sarkozy, le supporter de base du PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Après avoir été piqué dans son orgueil par une sortie médiatique de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Aulas a répondu, comme à son habitude, avec force et appoint.

« Jean-Michel, écoute moi bien. On t'admire, on t'aime, mais tu te concentres à mort sur l'Olympique Lyonnais, hein ? Voilà. Et sans l’Etat français et l’Euro en France, Jean-Michel, tu peux faire le grand stade ? ». En début de semaine, Nicolas Sarkozy avait sérieusement admonesté Jean-Michel Aulas sur le plateau de La Chaine L'Equipe. Quelques jours plus tard, et à la même place aux côtés d'Estelle Denis, le boss de l'OL a répondu à l'ancien président de la République, coupable de l'avoir taclé dans la peau du supporter du Paris Saint-Germain qu'il est depuis plusieurs années. C'est en tout cas l'avis de JMA.

« Déjà, dans sa remarque, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par "se concentrer à mort sur l'OL"... Je parle trop souvent du PSG ? Justement, ça corrobore l'impression que j'avais... Je me suis donc rendu compte qu'il était vraiment un grand dirigeant, mais que là, il se comportait en fan absolu du PSG... C'est ce qui m'a surpris, car j'entends ce type de remarques dans les tribunes d'Auteuil à Paris... », a balancé le président Aulas, qui contre-attaque donc Sarkozy en mettant clairement en doute sa neutralité dans ses offensives à l'égard de l'OL.