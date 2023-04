OL : Aulas repense à la C1, les supporters ont mal

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Peut-être proche de la sortie à l'OL après 36 ans de bons et loyaux services, Jean-Michel Aulas est revenu sur sa carrière au micro de Canal+. Il a notamment révélé le plus gros regret de sa carrière. Cet épisode, bien connu des supporters, remonte à 2005.

Les trois derniers succès en Ligue 1 de l'OL ont redonné du baume au cœur aux supporters. Le club rhodanien peut encore espérer jouer l'Europe la saison prochaine, même si ce ne serait que la Ligue Europa conférence. Une consolation qui ne fera toutefois pas oublier que l'OL enchaînait les participations en Ligue des champions il y a peu. Cela va faire quatre saisons que les Lyonnais n'ont pas évolué dans la compétition reine en Europe. De quoi frustrer leur président Jean-Michel Aulas qui a souvent eu de fortes ambitions en C1. Alors qu'il n'est pas assuré de revoir cette compétition comme président de l'OL, il a livré ses regrets sur les participations passées de son club.

Aulas ne digère toujours pas le penalty sur Nilmar

Un épisode a du mal à passer chez lui comme chez de nombreux supporters lyonnais. Il s'agit bien sûr du quart de finale retour de C1 en 2005 entre le PSV Eindhoven et l'OL. Dans la prolongation, l'arbitre danois M.Nielsen n'avait pas accordé de penalty aux Lyonnais lors d'un contact entre Nilmar et le gardien du PSV Gomes. Dans l'émission décryptage de Tony Chapron sur Canal+, le président lyonnais n'a pu cacher sa frustration par rapport à cette décision. Un moment qui a impacté le match, la saison européenne de l'OL et sans doute le destin de l'OL en Ligue des champions selon Jean-Michel Aulas.

🗣️ Le penalty sur Nilmar, "𝒍𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒓𝒆𝒕 𝒅𝒆 (𝒍𝒂) 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒆̀𝒓𝒆" de @JM_Aulas



Qui était en train de crier devant sa TV, quand il a vu l'action en direct ❓🤬 pic.twitter.com/GZqjLNh2bE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2023

« C’est le regret de ma carrière. Déjà, je suis sûr qu’il y a penalty. On n’est pas d’accord avec la décision. Tous étaient unanimes pour dire qu’il y a penalty. Ça fait de plus en plus mal d’ailleurs. C’est une détresse parfaite. Demi-finale de la Champions League, vous êtes tout en haut... », a t-il lâché indiquant qu'atteindre ce niveau était devenu « quasiment impossible » économiquement dans le foot d'aujourd'hui. Toutefois, l'OL a su atteindre par deux fois les demi-finales depuis (2010 et 2020) avec des équipes moins fortes sur le papier. De quoi se dire que le club lyonnais peut produire de meilleurs résultats à court terme, notamment en retrouvant la phase de poules dans un futur proche.