OL : Aulas promet d'être raisonnable pour Noël durant le mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Dans une semaine, le mercato hivernal va ouvrir ses portes et plusieurs clubs français ont l’intention d’être actifs.

On pense à Monaco, en grande difficulté en cette première partie de saison, ou encore à l’Olympique de Marseille. Mais qu’en sera-t-il de l’OL, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et 3e de Ligue 1 à l’issue des matchs aller ? Après le résultat nul des hommes de Bruno Genesio à Montpellier samedi, Jean-Michel Aulas s’est livré sur la période des transferts qui attend l’OL. Et selon le président rhodanien, il ne faut pas s’attendre à un grand chamboulement d’effectif dans la capitale des Gaules.

« Bravo aux joueurs et à Bruno pour ce parcours… On va rester en contact pour le mercato. Il ne nous manque pas grand-chose. Il peut y avoir des départs et on essaiera de les compenser. On est partis pour rester en l’état. On fera peut-être des opérations pour préparer la saison prochaine. Bruno est satisfait de son effectif. J’espère qu’Amine Gouiri va vite revenir. Je ne pense pas qu’il y ait besoin de recrutement » a expliqué le patron de l’Olympique Lyonnais sur la chaîne officielle du club. Pour rappel l’hiver dernier, l’OL s’était assuré le recrutement de Léo Dubois et de Martin Terrier en vue de l’été suivant. Jean-Michel Aulas adoptera-t-il un comportement similaire en janvier 2019 ?