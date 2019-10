OL : Aulas prend Puel et tape sur Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Avec Jean-Michel Aulas, chaque mot compte, et le président de l’Olympique Lyonnais la prouvé dimanche soir dans les couloirs de Geoffroy-Guichard après la défaite de l’OL face à l’AS Saint-Etienne. Alors qu’on lui demandait s’il avait eu l’occasion de croiser Claude Puel, son ancien coach qu’il avait limogé et contre qui il avait gagné un procès aux Prud’hommes, JMA a saisi la balle au bond pour louer les mérites du coach stéphanois, lequel avait eu des idées, contrairement à Sylvinho. Un petit tacle glissé signé Jean-Michel Aulas qui en dit long sur la tension interne actuelle entre l’entraîneur brésilien et Lyon.

« Je n’ai pas croisé Claude. On aura l’occasion de se revoir. Il sait très bien que je l’ai défendu pendant trois ans contre vents et marées à l’intérieur du club. Après, j’ai fait mon travail de manager, malheureusement. Comme j’ai un petit peu d’expérience, les choses se sont passées comme elles devaient se passer, a indiqué JMA à l’issue de la partie. Mais c’est un très bon entraîneur. Il l’a montré en faisant cinq changements par rapport au match de coupe d’Europe. Nous, on n’en a pas fait. Il a réussi à donner plus d’âme et d’envie à ses joueurs. Bravo à lui et à Saint-Etienne », a lancé, avec ironie, un Jean-Michel Aulas, conscient que des choses doivent changer et vite à l’Olympique Lyonnais.