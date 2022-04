OL : Aulas plébiscité pour son coup de génie du mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a réalisé une superbe opération sur le marché des transferts en attirant l’international brésilien Tetê en provenance du Shakhtar Donetsk.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont profité de la situation en Ukraine et en Russie pour attirer un joueur de grand talent sans que cela ne lui coûte d’argent, conformément aux règles établies par la FIFA et l’UEFA. Les autres clubs de Ligue 1 ont encore quelques jours pour en faire autant mais pour l’instant, l’OL est la seule écurie française a avoir usé de cette nouvelle règle pour renforcer son effectif. En signant Tetê, un joueur courtisé par Liverpool ou encore l’AC Milan, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont vraisemblablement réalisé un énorme coup. Et cela s’est confirmé dès les premières minutes de Tetê sous le maillot lyonnais avec un but aussi joli que décisif contre Angers dimanche après-midi au Groupama Stadium (3-2). Sur son blog sur le site But, Denis Balbir a salué le superbe coup de Jean-Michel Aulas au mercato.

Tetê, le superbe coup de l'OL salué par Denis Balbir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Le journaliste a par ailleurs fait part de son étonnement de ne voir aucun autre club de Ligue 1 imiter l’OL en fonçant sur les meilleurs joueurs du Donetsk ou encore de Kiev. « Je pense que Lyon a fait un bon coup. Bravo à la cellule de recrutement de l'OL d'avoir su trouver ce joueur. Cela montre qu'il y a de vraies bonnes affaires à faire de ce Mercato parallèle découlant de la triste situation à l'international » a salué Denis Balbir avant de poursuivre. « On sent que c'est un bon joueur, un bon potentiel. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il donne l'impression d'être au club depuis des années mais il s'est bien fondu dans le moule. Et quand on fait de tels débuts, cela ne peut qu'être positif pour prendre la confiance. Ce Tetê peut amener de la fraîcheur à cette équipe lyonnaise même s'il ne faut pas trop se leurrer ou avoir de folles espérances. Aujourd'hui, l'OL n'a plus que l'Europa League comme objectif et ce sera très difficile » explique Denis Balbir.

80' 𝑮𝑶𝑨𝑳 𝑮𝑶𝑨𝑳 𝑮𝑶𝑨𝑳 𝑮𝑶𝑨𝑳



Magnifique plat du pied de Tetê qui vient inscrire son premier but sous les couleurs lyonnaises ! ⚡



Quelle entrée en jeu !



3-2 #OLSCO pic.twitter.com/e1KDectDD2 — Olympique Lyonnais (@OL) April 3, 2022

Le journaliste encourage les autres clubs de Ligue 1 à imiter ce visionnaire Jean-Michel Aulas.« Ce qu'on constate c'est qu'à quatre jours de la fin du Mercato spécial Russie – Ukraine, l'OL est le premier club d'envergure à aller chercher un joueur à la relance dans les grands clubs de l'Est. Je suis assez surpris de voir que les autres stars du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kiev sont encore à quai. On parle de joueurs de talent, qui ont besoin de jouer, de trouver un échappatoire... Des joueurs qui évoluent dans des clubs de renom, habitués à l'Europe » explique-t-il surpris, en attendant de voir si le PSG, Monaco ou encore Marseille fonceront dans les prochains jours sur des joueurs des championnats russes et ukrainiens.