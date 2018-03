OL : Aulas ne virera pas Genesio, car jusqu'ici tout va bien

Dans : OL, Ligue 1, Europa League.

Suite au triste match nul de l'Olympique Lyonnais contre Montpellier dimanche (1-1), Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois tenu un discours positif.

Le club rhodanien est bel et bien en crise de résultats... Après son élimination de la Coupe de France face à Caen, Lyon a encore calé en championnat contre le MHSC. Depuis son brillant succès contre le PSG fin janvier, l'OL n'a pris que trois points sur 18 possibles lors des six dernières journées de L1, sans empocher la moindre victoire. Une série plus que négative qui n'inquiète pourtant pas Jean-Michel Aulas... Désormais située à neuf points du second monégasque, la formation lyonnaise ne doit pas céder à la panique selon son président.

« Regardons positivement ce match qui n'est pas un bon résultat. C'est un résultat synonyme d'espoir car le contenu est là. Les critiques n'apportent rien, regardons devant. Tout est possible dès jeudi au CSKA Moscou. J'ai confiance en cet OL jeune et ambitieux. Le début du match m'a laissé sur ma faim avec deux erreurs défensives. Les conditions climatiques étaient également difficiles. Sur l'ensemble du match, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises. On joue dans un championnat de haut niveau et Montpellier n'a pas perdu contres les grosses équipes cette saison. Je crois qu'il était important de soutenir le coach et toute l'équipe. J'avais lu des choses dans les journaux locaux qui ne m'avaient pas plu. Après Caen, Bruno Genesio et les joueurs ne méritaient pas l'avalanche de jugements souvent excessifs. C'était disproportionné. L'OL est toujours en Europa League qui est un des objectifs du club », a réagi, sur OL TV, Aulas, qui garde donc toute sa confiance envers Bruno Genesio, alors que l'entraîneur rhodanien subit de nombreuses critiques.