OL : Aulas ne fera pas sauter la banque cet été au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avec les ventes de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette la saison dernière et le potentiel départ de Nabil Fekir à Liverpool cet été, des arrivées retentissantes sont espérées dans la capitale des Gaules dans les prochaines semaines. Néanmoins, les supporters de l’OL ne doivent pas s’attendre à des transferts très « spectaculaires » selon les informations du Progrès, qui explique que l’enveloppe allouée au recrutement estival ne sera pas plus importante que cela.

« Florian Maurice avait expliqué dans nos colonnes que la tendance était de partir sur la recherche de jeunes éléments d’avenir. Reste que l’Olympique Lyonnais recherche les opportunités. Mais l’enveloppe pour recruter n’aura pas forcément un côté très spectaculaire. Les records (Gourcuff à 22 millions et Lisandro à 24 millions) ne sont pas voués à tomber » écrit le quotidien régional, qui précise que la mission de Florian Maurice est justement de « parcourir le monde » afin de dénicher des jeunes talents encore abordables financièrement. On l’a bien compris, la politique lyonnaise est clairement le recrutement de jeunes talents à environ 10ME, à l’image des achats de Ndombélé, Traoré ou Tete la saison dernière. Chaque supporter aura son avis sur cette philosophie…