OL : Aulas l'allume, Thiago Mendes lui répond franchement

Sans le citer, Jean-Michel Aulas avait vivement critiqué Thiago Mendes après le match nul de l'Olympique Lyonnais contre Dijon. Ce mardi, l'ancien lillois répond au patron de l'OL.

Quand le président de Lyon s'exprime c'est rarement pour ne rien dire, Jean-Michel Aulas n'ayant rien perdu de son efficacité verbale malgré sa prise de recul. Et le 19 octobre dernier, après le triste nul concédé par l’OL face à Dijon, le patron lyonnais avait clairement visé Thiago Mendes, lequel avait été sifflé par le Groupama Stadium au moment de céder sa place à Jeff Reine-Adélaide. « Certains me déçoivent. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront. La saison dernière, ils étaient les meilleurs dans leurs clubs. Aujourd’hui, ils sont l’ombre d’eux-mêmes », avait balancé Jean-Michel Aulas. Un message reçu 5 sur 5 par l’ancien lillois.

Mais ce mardi, s’exprimant dans L’Equipe, Thiago Mendes estime que JMA avait eu parfaitement raison de tenir de tels propos. « C’est le patron, il a droit de dire ce qu’il veut. Nous, les joueurs, n’avons qu’à écouter, baisser la tête et travailler. Il avait raison, moi j’ai toujours essayé de rester concentré sur mon travail. Maintenant, je suis sur le bon chemin, j’espère qu’il en sera ainsi jusqu’à la fin de la saison. Ici, j’ai découvert une autre mentalité, Juni m’a reçu à bras ouverts, le président aussi. Il m’a seulement demandé de bien faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer au football », a expliqué le Brésilien qui avait rejoint l’Olympique Lyonnais pour la coquette somme de 22ME. Et effectivement, depuis ce savon présidentiel, Thiago Mendes a retrouvé des couleurs en même temps que l’OL.