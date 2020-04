OL : Aulas fait une promesse au mercato !

Dans : OL.

Dans la journée de dimanche, les supporters de l’Olympique Lyonnais se sont mobilisés afin de faire comprendre à Jean-Michel Aulas qu’un départ de Memphis Depay était inenvisageable cet été.

Les fans du club rhodanien ont tout simplement inondé Twitter avec le hashtag #MemphisStayInLyon afin de témoigner leur amour à l’attaquant néerlandais, en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en 2021 et dont l’avenir représente l’enjeu majeur du prochain mercato des Gones. Blessé depuis le 15 décembre dernier et à un an de la fin de son contrat, l’ancien attaquant de Manchester United sera à un tournant de sa carrière. Très courtisé en Italie où l’AC Milan et la Lazio Rome le suivent, Memphis Depay aura un choix difficile à réaliser.

Ce qui est certain, c’est que Jean-Michel Aulas a parfaitement saisi le message des supporters lyonnais. Via son compte Twitter, le président des Gones a promis qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir afin de convaincre Memphis Depay de prolonger l’aventure à Lyon. « J'espère vraiment que Memphis va rester longtemps dans la famille OL. Je fais vraiment tout pour cela : Memphis sait ce que je fais pour. J'ai confiance en Memphis » a écrit le dirigeant rhodanien, bien conscient qu’il tient dans ses rangs un joueur charismatique et adoré des supporters avec Memphis Depay. Pour le président de l’OL, il sera d’autant plus important de conserver le Hollandais que ce dernier s’était imposé comme un taulier du vestiaire avant sa blessure face à Rennes au Groupama Stadium en décembre dernier. Un leadership apprécié par l’entraîneur Rudi Garcia, à tel point que l’ancien coach de Lille et de l’OM avait pris la décision de confier le brassard de capitaine à Memphis Depay.