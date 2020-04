OL : Depay doit rester, Aulas a bien reçu le message !

Dans : OL.

En cette période de confinement, les supporters de l’OL se projettent avec une grande dose d’inquiétude sur le prochain mercato.

L’avenir du capitaine Memphis Depay est notamment la source d’angoisses pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, l’international néerlandais sera en fin de contrat en juin 2021 et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre Memphis Depay et Jean-Michel Aulas. Dès le mois de décembre, le président lyonnais officialisait son envie de prolonger le bail de l’ancien Mancunien mais pour l’heure, celui-ci n’a pas répondu favorablement aux avances de Lyon. Conscient d’être à un tournant de sa carrière, le n°11 de Lyon souhaite étudier avec minutie toutes les propositions avant de donner son accord aux Gones afin de prolonger.

Afin de convaincre Memphis Depay de rester à Lyon, la communauté rhodanienne s’est mobilisée sur Twitter. Effectivement, les supporters de l’OL ont lancé le hashtag #MemphisStayInLyon afin de témoigner leur amour à Memphis Depay. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les supporters de l’Olympique Lyonnais ont parfaitement rempli leur rôle en inondant tellement ce hashtag que ce dernier s’est placé parmi les plus tendances de ce dimanche. Et le message est évidemment arrivé aux oreilles d’un certain Jean-Michel Aulas, lequel a retweeté via son compte officiel le message suivant. « 1ere tendance France #MemphisStayInLyon ! Memphis, Jean-Michel Aulas je crois que la #TeamOL a envie de le voir rester à Lyon ». Plus que jamais, le président de l’Olympique Lyonnais a conscience de l’amour des fans rhodaniens pour Memphis Depay. Plus que jamais, c’est l’ancien joueur de Manchester United et du PSV Eindhoven qui a les cartes en mains dans ce dossier…