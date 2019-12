OL : Aulas fait une promesse au « difficile » Depay !

Dans : OL.

Out depuis la trêve internationale, Memphis Depay effectue son retour dans le groupe de l’Olympique Lyonnais pour la réception de Lille, ce mardi au Groupama Stadium.

L’international néerlandais est un joueur capital pour l’OL mais également en dehors puisque Rudi Garcia l’a officiellement nommé capitaine. Un choix validé à 200 % par Jean-Michel Aulas, lequel a indiqué sur l’antenne de beIN SPORTS que l’Olympique Lyonnais allait d’ailleurs faire son maximum dans les prochaines semaines pour conclure un accord pour prolonger le contrat de l’ancien buteur de Manchester United, lequel expire en juin prochain.

« C’est lui qui va décider. On va lui faire une proposition de prolongation parce que c’est un joueur exceptionnel. Comme tous les joueurs exceptionnels, il a des caractéristiques sur le plan du management qui sont difficiles. Il peut aussi avoir des absences (...). C’est un garçon attachant. Pour moi, c’est, non seulement, un grand joueur, mais c’est aussi un homme intéressant. Ce n’est pas mon choix, mais celui de Rudi (de le choisir en tant que capitaine). J’ai applaudi des deux mains quand il a été nommé capitaine. On a aussi deux ou trois vice-capitaines » a indiqué Jean-Michel Aulas, pour qui il ne fait aucun doute que l’avenir de l’Olympique Lyonnais doit s’écrire avec Memphis Depay. Reste à voir si le capitaine des Gones, qui devrait être courtisé, sera sur la même longueur d’onde, ou s’il souhaitera faire ses valises l’été prochain au mercato.