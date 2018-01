OL : Aulas et Genesio en désaccord pour cette décision au mercato ?

Dans : OL, Mercato.

A la recherche d’un milieu de terrain purement défensif afin d’épauler un Lucas Tousart qui ne s’économise pas et en paye le prix, l’Olympique Lyonnais pourrait aussi laisser filer des joueurs dans ce secteur de jeu.

Clément Grenier ne sera pas retenu, et la possibilité de voir Jordan Ferri changer d’air est aussi à l’étude. Cependant, le natif de Cavaillon a reçu un message positif de la part de son entraineur ces dernières semaines, avec plusieurs sollicitations, et même deux titularisations en décembre. Ce regain de temps de jeu n’est pas anodin, car Bruno Genesio apprécie la mentalité et la polyvalence de Jordan Ferri, et ne serait pas forcément très chaud à l’idée de le perdre en cours de saison.

Selon Radio Scoop, c’est tout le contraire de la stratégie voulue par Jean-Michel Aulas, qui souhaite lui voir son milieu de terrain se trouver un nouveau point de chute. Le président de l’OL estime que Ferri, avec son expérience au sein du groupe, fait de l’ombre à l’éclosion de Pape Cheikh Diop, et que son départ permettrait de libérer le jeune espagnol. Des portes de sortie en Ligue 1 sont envisagées pour Ferri, suivi par Rennes notamment, et nul doute qu’Aulas ne sera pas trop gourmand pour laisser filer un pur produit du club, mais qui n’est plus vu comme un titulaire depuis longtemps désormais.