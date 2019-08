OL : Aulas est trop calme, il n'en revient pas

Dans : OL, Ligue 1.

De retour de vacances, Jean-Michel Aulas n’a pas rué dans les brancards à la première contre-performance de son club.

C’était pourtant le cas ce vendredi à Montpellier, quand l’OL est retombé dans ses travers, avec un pénalty concédé, un carton rouge, une défaite et surtout une prestation d’ensemble bien insuffisante. Habituellement, quand les choses prennent une mauvaise tournure à ce point, le président rhodanien monte au créneau et va devant les micros ou sur Twitter pour prendre la parole. Cela n’a pas été le cas et cela a totalement scotché Julien Cazarre.

« Défaite de Lyon, penalty contre Lyon, carton rouge contre Lyon et Jean-Michel Aulas, il n’a rien dit… Mais c’est une révolution ! Il n'était pas en train de faire une interview en se plaignant à Canal+ à la fin du match. Il n'a rien dit. Il a préféré appeler Nagui. Cela fait plaisir. Il est devenu raisonnable. Quand il commence à parler en général, je prends mon café et j'attends un truc », a livré le consultant de RMC, presque frustré par le fait que Jean-Michel Aulas applique – pour le moment – sa décision de se mettre sur le côté cette saison en laissant les clés à Juninho.