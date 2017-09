Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas (président de l’Olympique Lyonnais après le nul concédé face à Dijon) : « Je suis déçu. Même si Dijon est une très bonne équipe, c’est un match qu’on a dominé. On a fait des erreurs défensives qui ne pardonnent pas. Il faut vraiment imaginer le match le plus important comme étant celui de championnat avant d’attaquer la Coupe d’Europe. Tout n’est pas à jeter. On a pêché sur le plan défensif. Il faut savoir courber l’échine. Il y a eu un manque de réussite. On n’est pas non plus en période positive avec les arbitres. Il faudra prendre les trois points à Angers pour compenser ce match nul (...) ce qui est positif c'est que l'on a vu l’arrivée d’un futur grand joueur avec Houssem Aouar. »