OL : Aulas demande à Juninho de sauver Sylvinho !

Dans : OL, Ligue 1.

Conscient que l'heure était grave pour l'Olympique Lyonnais, qui n'a plus gagné un match depuis plus d'un mois, et alors que se profilent deux rencontres décisives à Leipzig en Ligue des champions, et contre l'ASSE dimanche prochain à Geoffroy-Guichard, Jean-Michel Aulas a décidé de revenir au premier plan. Le président de l'OL, qui souhaitait se mettre en retrait cette saison, a bien compris que son mutisme n'était plus possible en ces temps difficiles. Alors, suite aux propos pour le moins musclés de Juninho dans la foulée de la défaite des hommes de Sylvinho face à Nantes, samedi au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas estime qu'il faut que des choses changent.

Et en premier lieu, le rôle de Juninho dans l'organisation sportive. Car le patron de l'Olympique Lyonnais estime que le Brésilien doit venir soutenir Sylvinho, y compris en faisant entendre sa voix lors des choix tactiques. « Pour l'instant, on va continuer comme ça et on fera le point en fonction des améliorations qu'on ne manquera pas de percevoir lors des deux prochains matches. J'ai donné le pouvoir à la personne que j'estimais le mieux placé, dans l'intérêt de l'institution. Juninho est l'homme de la situation (...) Sylvinho est très ouvert et il demande de l'assistance, car il voit qu'on n'arrive pas à avoir de résultats. Si on avait gagné tous nos matches, on ne se poserait pas ce type de questions. Il y a donc des choses à corriger et à adapter. Sylvinho a une soif d'apprendre et une intégrité forte. Ce n'est vraiment pas une mise sous tutelle. Il apprécie qu'on veuille l'aider », explique, dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas, qui fera un nouveau point après le derby dans une semaine. Nul doute que le président de l'Olympique Lyonnais prendra des décisions radicales si cette semaine tourne au cauchemar pour son club.