OL : Aulas de retour, il sera à Clermont

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dimanche dernier, ayant appris qu'il était débarqué de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n'a pas assisté en tribune officielle au formidable match entre l'OL et Montpellier.

C’est une image qui avait étonné pas mal de monde, notamment les supporters de l’OL, dimanche, au moment où Alexandre Lacazette marquait le but de l’historique victoire de son équipe face au MHSC (5-4) on constatait l’absence de Jean-Michel Aulas dans la tribune officielle où John Textor avait pris place. Dejan Lovren a reconnu qu’il avait cherché du regard le président de l’Olympique Lyonnais à la fin du match et qu’il avait été étonné de ne pas le voir. Quelques heures plus tard, on comprenait pourquoi JMA n’était pas avec le propriétaire américain qui deux jours avant lui avait annoncé qu’il le débarquait de son poste, alors que Jean-Michel Aulas devait rester trois ans avant de partir. Mais Textor a préféré payer la clause de 10 millions d’euros et mettre Aulas dehors sans ménagement. La colère étant passée, les choses pourraient s’adoucir.

Textor dit oui à Aulas

OL : Blanc demande à Textor de ne pas tout gâcher https://t.co/OiHw8mKUhG — Foot01.com (@Foot01_com) May 12, 2023

Pour le match de dimanche midi à Clermont, dont l’importance est cruciale dans la bataille pour le dernier ticket européen, puisque Monaco reçoit Lille, Laurent Blanc et ses joueurs devraient avoir un invité surprise. Selon le quotidien sportif, Jean-Michel Aulas sera très certainement dans la délégation lyonnaise présente dans les tribunes du stade Gabriel-Montpied. Si la venue de l’ancien président légendaire de l’Olympique Lyonnais se confirme, elle se fera en accord total avec John Textor qui a bien évidemment eu son mot à dire sur ce sujet. Conscient de l’impact de la mise à l'écart réellement brutal d'un Aulas dont il ne mesurait probablement pas le poids dans le football français, l'homme d'affaires veut désormais adoucir les angles. Et la présence de Jean-Michel Aulas à Clermont, pour un match important et peut-être même décisif pour l'OL, sera un moyen de calmer les choses.