OL : Aulas confirme le rendez-vous d'après derby avec Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1.

Le week-end dernier, après la défaite de l'Olympique Lyonnais contre le FC Nantes, Jean-Michel Aulas avait fait savoir qu'il donnait rendez-vous à Juninho et Sylvinho après les deux matchs face à Leipzig et l'AS Saint-Etienne. Mais la bonne copie rendue par Anthony Lopes et ses coéquipiers en Allemagne en Ligue des champions pouvait laisser envisager un retour au calme du côté de l'OL. Cependant, malgré cette probante victoire à Leipzig, le président de l'Olympique Lyonnais a décidé de maintenir ce point de passage, histoire de ne pas se laisser endormir. C'est ce qu'il a confirmé ce samedi dans Le Progrès.

Et Jean-Michel Aulas de prévenir qu'il était l'heure de faire un vrai premier bilan. « A Leipzig, il y a eu une confirmation, au-delà du match, qu’on était dans le vrai, mais on fera un point après le derby, après 9 matches de L1, et 2 en Ligue des Champions. On n’a pas réussi de bons matches amicaux, mais on a gagné l’Emirates Cup face à Arsenal, une grande équipe. Il faut tout analyser entre le fond et l’artificiel », a fait savoir le patron de l'Olympique Lyonnais, qui sait cependant que le derby aura une importance cruciale dans sa réflexion. Sylvinho a au moins le mérite de savoir à quoi s'en tenir.