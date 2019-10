OL : Virer Sylvinho ? Aulas avait une autre idée !

Dans : OL, Ligue 1.

Avant le petit miracle de la victoire à Leipzig, l’Olympique Lyonnais était quasiment KO debout.

Les matchs s’enchainaient sans succès, et le club s’enfonçait dans le ventre mou du classement de Ligue 1. Le dernier revers, à domicile face à Nantes (0-1), avait jeté un grand froid, et provoqué des propos alarmistes de Juninho, y compris au sujet de l’avenir de son compatriote Sylvinho. Pendant ces quelques jours avant de se rendre en Allemagne, les joueurs et le staff ont tenté de miser sur les discussions et la solidarité, avec succès lorsque l’on note le comportement des joueurs à Leipzig.

Mais dans les coulisses, ce sont d’éventuels changements radicaux qui ont été discutés. Selon L’Equipe, Jean-Michel Aulas a bien réfléchi aux possibilités qui lui étaient offertes pour réveiller son club. Et le quotidien sportif affirme que le limogeage de Sylvinho faisait partie des solutions, tout comme l’idée de virer les adjoints estampillés Genesio (Gérald Baticle, Grégory Coupet…) pour laisser le champ totalement libre à l’entraineur en place. De quoi interpeller sur les relations entre les deux « camps » ? Difficile à dire tant Coupet et Sylvinho se sont enlacés ce mercredi à Leipzig, démontrant leur rage de vaincre et leur envie commune de voir l’OL triompher. En tout cas, ce succès en Ligue des Champions a eu le don de balayer les doutes, même s’il faudra confirmer l’embellie contre Saint-Etienne ce dimanche.