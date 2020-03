OL : Aulas attaque Eyraud en justice, c'est la guerre !

Dans : OL.

Tandis que la France vit une crise sanitaire extraordinairement grave, Jean-Michel Aulas a indiqué lundi soir qu'il avait demandé à ses avocats d'attaquer le patron de l'OM pour diffamation.

Aussi sidérant que cela puisse paraître, Jean-Michel Aulas continue sa croisade concernant la fin de saison de Ligue 1, et une éventuelle annulation du Championnat. Et désormais, le président de l’Olympique Lyonnais veut porter cela sur le front juridique puisqu’il a indiqué sur RMC qu’il allait coller un procès en diffamation à Jacques-Henri Eyraud, lequel l’avait malmené dans un éditorial publié dimanche dans le JDD. Pour Jean-Michel Aulas, il est désormais temps que son homologue marseillais comprenne qui c’est Raoul dans le football français.

« Ce qui est déplacé, c'est la tribune d'Eyraud qui a été publiée dans le JDD. Mes avocats vont attaquer en diffamation. C'est diffamatoire. Je suis arrivé dans le foot, je n'y connaissais rien, mais c'était il y a 34 ans. J'essaie de faire en sorte d'apprendre là où je ne suis pas compétent. Là, on a voulu me faire passer pour quelqu'un qui se préoccupe du fait que l'OL ne jouera pas l'Europe, mais on peut encore y arriver par le championnat, on joue aussi une finale de Coupe de la Ligue contre le PSG, on est en huitièmes de finale de Ligue des champions contre la Juventus. Donc j'ai plus intérêt que d'autres à ce que la saison se termine. Ceux qui m'ont attaqué ont laissé penser que je n'étais pas préoccupé par l'intérêt général, ce qui est faux », a indiqué un Jean-Michel Aulas très remonté.