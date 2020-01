OL : Aucun défenseur au mercato, Lyon lâche l'affaire

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais semble avoir totalement abandonné l'idée de recruter un défenseur supplémentaire lors de ce mercato hivernal. Rudi Garcia avoue qu'il va devoir faire avec son effectif actuel.

Exit Eliaquim Mangala et les autres pistes défensives évoquées depuis l’ouverture du marché hivernal des transferts, il semble désormais certain que l’Olympique Lyonnais finira sa saison sans aucun renfort au poste de défenseur central. Visiblement informé de cette décision par Juninho ou Jean-Michel Aulas, Rudi Garcia a reconnu ce mardi en conférence de presse que la situation ne sera pas simple pour lui, alors que l’OL joue sur quatre tableaux et a un calendrier démentiel actuellement. Pour le technicien lyonnais, son effectif à ce poste est limité et il faut croiser les doigts pour que les blessures épargnent les défenseurs centraux.

Car l’hypothèse d’installer Pierre Kalulu à ce poste n’a visiblement pas totalement convaincu Rudi Garcia. « Je l’ai intégré à l’entraînement, et sur ce que j'ai vu, c'est un garçon qui a du potentiel, mais il a beaucoup joué arrière latéral droit, et nous avons besoin d'un défenseur central. Tout ce que l'on fera, si l'on a un problèmes avec les défenseurs centraux, sera incertain. Pour l'instant, les trois centraux vont bien, mais il faudra être inventif pour trouver un défenseur central en cas de problème », a reconnu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais à trois jours de la fin du mercato de janvier. De son côté, Le Progrès confirme que les différentes pistes envisagées pour un défenseur central ont été abandonnées par la cellule recrutement de l'OL.