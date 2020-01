OL : Eliaquim Mangala, la surprise d'Aulas au mercato ?

Dans : OL.

En quête d'un renfort défensif d'ici la fin du mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas pourraient tenter une offre pour Eliaquim Mangala.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais devrait encore s’accélérer d’ici la deadline. Et après Tino Kadewere, officiellement à l’OL depuis vendredi, et très probablement Bruno Guimaraes, le club de Jean-Michel Aulas est désormais en quête d’un défenseur central. Rudi Garcia l’a confié en conférence de presse, il ressent clairement le besoin d’avoir un choix de plus à ce poste où personne n’arrive à faire l’unanimité du côté de Lyon. La piste Manuel Akanji a été évoquée, mais le défenseur du Borussia Dortmund est un titulaire affirmé de Lucien Favre et on voit mal le club allemand, en net regain de forme, faire ce cadeau à l’OL avant de croiser la route du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Mais ce samedi, Le Progrès affirme que Juninho et Florian Maurice auraient un autre défenseur dans le collimateur. Le quotidien régional évoque une piste qui mène vers Eliaquim Mangala. Celui qui a longtemps été le défenseur le plus cher du monde après son transfert du FC Porto pour Manchester City moyennant 45ME, a rejoint Valence au mercato estival 2019. Guère utilisé par le club espagnol, et à 1 an et demi de la fin de son contrat avec les Murcièlagos, Eliaquim Mangala pourrait être un beau pari pour l’Olympique Lyonnais. Agé de 28 ans, il découvrirait la Ligue 1 à cette occasion, même si rien n'est fait dans cette opération. Mais chaque jour qui passe rend le choix de plus en plus délicat pour la cellule recrutement du club de Jean-Michel Aulas.