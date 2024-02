OL ‍: Attention danger, Pierre Sage reçoit une alerte

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a pris le meilleur sur Montpellier ce dimanche en Ligue 1. De quoi sortir la tête de l'eau même si le chemin s'annonce encore long au vu de la concurrence.

Les supporters lyonnais soufflent un peu, leur club n'est plus relégable ou barragiste de Ligue 1. En battant Montpellier ce dimanche, l'OL a enchainé un deuxième succès de rang en championnat qui lui permet de pointer à la 13e place. Une première cette saison et qui laisse présager du bon pour la suite des événements. Surtout que Pierre Sage arrive à gérer son vestiaire depuis sa prise de fonctions. D'ailleurs, le nouvel entraineur de l'OL surprend positivement pas mal d'observateurs. C'est le cas de Sidney Govou, qui prévoit néanmoins un nouveau problème de taille à gérer pour Pierre Sage, et s'étonne que l'on puisse chambrer les joueurs lyonnais sur la manière dont ils ont fêté leur victoire à la Mosson.

Govou prévient l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors d'un entretien accordé au Progrès, le consultant a lancé un message à l'entraîneur lyonnais même si beaucoup de positif est à retenir. « Quand on voit que l’OL arrive à gagner dans de telles conditions, qu’il a gagné 8 de ses 10 derniers matchs, et qu’il n’est qu’à trois points devant le barragiste, ça confirme que ce sera très compliqué jusqu’au bout. Aucun match ne sera facile. J’ai vu que certains se moquaient de la célébration des Lyonnais, mais c’est comme ça qu’il faut fêter une victoire. (...) J’avais peur de la gestion d’un groupe aussi conséquent par Pierre Sage. Je n’étais pas partisan de faire tourner en coupe, mais l’enchaînement des deux matchs lui a donné raison. Il a réussi à intégrer tout le monde. À Montpellier, l’équipe a mieux joué avec les entrants. Attention quand même, sur une saison sans coupe d’Europe, plus tu vas te rapprocher des échéances, plus ça va devenir difficile d’expliquer les rotations à certains », a notamment indiqué Sidney Govou, qui suivra avec attention la situation à l'OL dans les prochaines semaines. Vendredi soir prochain, les Gones recevront Nice pour un nouveau défi de taille.